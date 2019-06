Versión del cáncer por contaminación la dieron dos jóvenes al gobernador, asegura

Tras aclarar el tipo de padecimiento que sufren 17 jóvenes en Salamanca, Diego Sinhue afirmó que ya son atendidos por la Secretaria de Salud

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Fueron dos jóvenes venidos de colonias aledañas a la Refinería Antonio M. Amor (RIAMA) de Salamanca quienes comentaron que habían padecido cáncer testicular, afirmó el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Lo anterior luego de que el viernes pasado, el mandatario estatal afirmó que había en Salamanca un grupo de 17 jóvenes que padecían cáncer de próstata generado por la contaminación de la refinería.

No obstante, Rodríguez Vallejo aceptó que tuvo un error y que se trata de cáncer testicular, por lo que los jóvenes -de quienes no dio mayores detalles- están siendo atendidos por el sector salud, no obstante, tampoco precisó en el tema, pues señaló que es un asunto atendido por el secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez.

En entrevista, el gobernador dijo: “sí, me habían platicado dos jóvenes que me recibieron en las colonias que habían tenido cáncer, quiero hacer una precisión no soy médico, yo dije cáncer de próstata ya me dijeron que es cáncer testicular, es una comunidad, colonias que está cercanas a la refinería, los atiende el sector salud y creo que Daniel ya trae la información”.

