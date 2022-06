La falta de multas ha propiciado que la verificación en Silao de vehículos sea una de las más bajas de todo el estado de Guanajuato

Karla Silva

Silao.- La poca firmeza de las autoridades viales en aplicar multas por la falta de verificación llevó a los automovilistas de Silao a incumplir con esta obligación. Aunque es exigencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) en Guanajuato, sólo el 27.8% de vehículos cumplieron.

Silao, municipio que forma parte del corredor industrial, destaca junto a León entre los más rezagados en la entidad, según datos de la dependencia. Apenas el 27.8% de las unidades de motor ha acudido a los centros de verificación.

También lee: Menos del 31% de los ciudadanos cumplen con la verificación en Guanajuato

Conductores coincidieron en que el desinterés se debe principalmente a que personal de Tránsito de Silao no es constante en los operativos de revisión. Por ello, consideraron, pueden “circular libremente” por la ciudad.

Sólo el 27.8% de los automóviles ha cumplido con la verificación en Silao. Foto: Karla Silva

“A veces hay operativos, pero de que quieren te paran y de que no, no. Entonces, la verdad que es una irresponsabilidad de uno, pero a veces no hay dinero para pagar la verificación. Entonces uno se aprovecha de que no se aplican las sanciones, así que es más fácil no ir a verificar”. Así lo dijo Roberto Muñoz, quien viaja todos los días a la carretera Silao-Romita para trabajar.

Quienes suelen cumplir con el proceso son personas que salen a desempeñar labores en municipios como León, Guanajuato, Irapuato y Celaya. Luego que en estas zonas las autoridades viales son más rígidas.

Lee más: ¿Aumentar verificación vehicular? Menos multas, más campañas: propone AMDA

“A nosotros no se nos puede pasar la verificación porque, como somos de fuera, (otros municipios) es más fácil que nos paren (multen). Aunque sí vemos que en Silao son más livianos con la verificación”, dijo Sebastián Martínez, empleado automotriz.

Aunque se le solicitó una opinión, la dependencia municipal no se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar:

ac