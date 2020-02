‘Verdugo’ va por el título en la CDMX

Agencias

Ciudad de México.- Su adaptación al fútbol europeo terminó por ser más complicada de lo esperado, sin embargo la calidad no está en tela de juicio, así lo ve Frank de Boer, estratega del Atlanta United.

“Es un muy buen jugador, ha enseñado su nivel en partidos importantes, también ha marcado goles importantes. Quizá todavía no sabemos y está en duda si en medio campo o como central, pero estoy seguro que va a demostrar en los últimos cuatro meses su calidad”, declaró el técnico.

El caso del mexicano no es el primero que le toca ver al holandés, afirmando que en estas situaciones los jugadores tardan alrededor de un año para adaptarse. “Siempre es difícil, he visto tantas veces que un jugador ha ido a otra cultura, tiene que adaptarse, normalmente cuesta un año y no tienes que tener pánico a algo así”.