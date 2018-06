Verdades y mentiras en 90 días de campaña

El Universal

Ciudad de México.- Los cuatro candidatos a la Presidencia de México lanzaron 108 dichos verificables durante sus eventos públicos en casi tres meses de campaña, de los cuales 62 resultaron verdaderos y 46 fueron calificados como falsos o verdades a medias, muestra la revisión realizada por la Unidad de Datos de El Universal con el apoyo de los reporteros de la sección Política.

De los discursos de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se encontró que en todos hubo dichos engañosos o falsos, porque los datos que citaban no eran correctos, no especificaron los periodos a los que se referían o no decían cuál era la fuente original de la información.

Del total, 15 frases resultaron totalmente falsas.

Seguridad y economía fueron los temas más abordados por los presidenciables, pero también en donde se presentaron más inconsistencias. El número de pobres, estadísticas de feminicidios o niveles de violencia fueron citados erróneamente, al igual que el salario mínimo o cifra de nuevos empleos, lo que generó dudas sobre quién decía la verdad.