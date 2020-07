Ventas no despuntan, prevén cierres de negocios

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Francisco Javier González Mijes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Salamanca (Canaco), informó que los comercios que abrieron hace más de un mes con la ‘nueva normalidad’ aún no se han recuperado de las pérdidas económicas y las ventas no se han logrado incrementar, por lo que no se descartan cierres en las próximas semanas.

El líder de comercios establecidos en Salamanca mencionó que a un mes de que se permitió la reapertura de negocios a la mayoría no les ido del todo bien, las ventas han estado bajas y esto puede atribuirse a que personas se quedaron sin empleo durante la pandemia por el Covid-19.

En el caso de los giros de zapaterías y ropa han registrado movimiento durante las últimas semanas, no así otros establecimientos como las joyerías, tiendas de regalos, ceremonias, regalos y papelerías, “esto es porque aún no están permitidas las fiestas y en el caso de las papelerías los padres de familia se están esperando a que se dé el anuncio oficial del regreso a clases para la compra de los artículos y uniformes, porque aunque se ha manejado una fecha a como se están viendo las cosas es mejor esperar”, explicó.

Tras un mes de actividad dijo, hay comercios que aún no se han recuperado en lo mínimo de las pérdidas, y lo que han generado lo han utilizado en solventar parte de las deudas que tienen, por lo que no se descarta que de no mejorar la situación puedan cerrar.

