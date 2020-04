Ventas en Mi Plaza se han ido a pique: presidente de locatarios

Enrique Pérez

San José Iturbide.- El recién nombrado presidente de locatarios del mercado municipal Mi Plaza, José Luis Ledesma informó que las ventas al interior del inmueble se han ido a pique, por la contingencia sanitaria.

El inmueble tiene 70 locales, de los cuales 30 son los que normalmente trabajan, sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria, sólo hay 12 locales abiertos al día.

Entonces 75% de los locales permanece cerrados por diferentes causas: la asignación de locales por parte de las autoridades municipales, por la contingencia o desinterés.

En el mercado se tiene un acuerdo que los locatarios efectuaron con anterioridad, en donde se indica que después de tres inasistencias tendrán que abandonar el local.

Pese a que según comentarios de algunos locatarios las ventas han bajado hasta el 50%, Ledesma considera que han bajado más.

“En lo particular, en el local he tenido un par de días que no vendido un solo peso”, subrayó.

Pide a domicilio

En Santa Catarina el gobierno local inició la campaña ‘Pide a domicilio, consume local’. Esta campaña es para promocionar a los diferentes comercios que se encuentran en un directorio en línea en la página oficial de la administración en la Facebook.

De tal forma que la población en general interesada en adquirir algún servicio, o producto lo pueda efectuar desde su hogar, impulsando en gran medida el consumo local.

Además de que se previene algún probable contagio del Covid-19. La campaña hasta el momento tiene dentro de su listado venta de comida, entre torterías, loncherías, cenadurías y restaurantes; papelerías; abarrotes y servicio de taxi, entre otros más. La administración, invita a los propietarios de los micro y pequeños negocios a sumarse a esta campaña debiendo registrarse en la página comunicació[email protected]