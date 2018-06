Ventaja en encuestas no detiene a Villarreal

Una nueva encuesta publicada por El Financiero, indica que las preferencias electorales las tiene el candidato del PAN con un 49 por ciento

Roberto López

San Miguel de Allende.- Tras la publicación de una nueva encuesta que sitúa al candidato panista Luis Alberto Villarreal por encima de sus contendientes a la alcaldía por 23 puntos arriba, el abanderado blanquiazul dijo que no se confiará y que seguirá trabajando fuerte rumbo a la elección.

“Siempre he creído que uno tiene que trabajar al margen de lo que digan las encuestas, fuerte hasta que se consolide la elección, se vote, se cuenten los votos y sea oficial”, dijo Luis Alberto.

Y es que, una nueva encuesta publicada por El Financiero, indica que las preferencias electorales las tiene el candidato del PAN con un 49 por ciento. Debajo de él, se ubicó el abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Ricardo Ferro, pero con 23 puntos por debajo, en un 26 por ciento. Luego está la candidata del PRI, Ana Valeria Clares con un 10 por ciento y finalmente el independiente Mario Hernández con un 7 por ciento.

Al respecto, Villarreal dijo “todas las encuestas que he tenido a mi alcance nos marcan una ventaja, nos marcan que vamos adelante, pero yo no quiero caer en triunfalismos ni en victorias previas. Estamos trabajando con mucha fuerza; claro, sí te motiva saber que vas adelante, pero también te responsabiliza porque al final no nada más es que ganes la elección, son los próximos tres años de trabajo compartido con la sociedad”.

Aseguró que lejos de pensar en una ventaja, se está enfocando en poder trabajar con la sociedad para que “podamos seguir construyendo un San Miguel más ordenado que preserve el medio ambiente, un San Miguel más seguro, que proteja los empleos de los sanmiguelenses, que garantice el desarrollo social, el desarrollo económico y eso implica una serie de planes”.

RC