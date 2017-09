Venta de terrenos será mediante subasta pública

Las propiedades están en Rincón de Tamayo y a un costado del relleno sanitario ‘Tinajitas’

Roberto Lira

CELAYA, Gto.- Los terrenos municipales con los que se pretendía pagar los 5 millones de pesos que tiene que aportar el Municipio para la construcción del cuartel militar, y la construcción del plantel Cetac II, será en subasta pública y no por venta directa, como fue aprobado por el Ayuntamiento.

“Los clientes no respondieron, no se tenían amarrados los compradores” Jorge Montes González, Regidor

El secretario de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el regidor Jorge Montes González, informó que se canceló el dictamen aprobado el pasado 30 de junio, en el cual se ponía en venta directa dos predios municipales, uno ubicado en la comunidad de Rincón de Tamayo y el segundo a un costado del relleno sanitario ‘Tinajitas’, para los cuales incluso se tenía comprador.

“La justificación es que los clientes no respondieron, no se tenían amarrados los compradores. Es lo correcto, nosotros lo votamos en contra porque habíamos pedido que fuera por subasta pública, yo creo que no se tenían los compradores, no estaba amarrado nada, a lo mejor fue una intención, pero no se llevó a cabo”, explicó el secretario de la comisión.

Debido a la falta de interés en la compra de los predios, la Comisión de Hacienda determinó que sea a través de subasta pública la venta de los mismos, a lo que el regidor, Montes González, cree que será difícil debido a la ubicación, pues uno de los terrenos se encuentra a un costado del relleno sanitario, por lo que planteó que si hubieran otros terrenos hasta completar la cantidad, abrir la posibilidad de venderlos.

Asimismo, el Municipio ha perdido tres meses en la consecución del recurso que debe aportar para la construcción del cuartel militar en Irapuato, así como para compra de un predio para el Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC).

Por la venta de estos terrenos, el Municipio recibiría casi 18 millones, de los cuales 8 millones 216 mil 733.75 pesos correspondían por el predio ubicado junto a ‘Tinajitas’ , mientras que por el de Rincón de Tamayo, recibirían 9 millones 612 mil 350 pesos.