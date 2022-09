La venta de pirotecnia en Salamanca aumentó un 40% en los últimos meses, sin embargo los comerciantes dicen que los clientes son foráneos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La venta de pirotecnia aumentó un 40% los últimos 2 meses. Pero, de acuerdo con los comerciantes del giro el 90% de los clientes son foráneos, lo que demuestra que el impacto de la quema no se queda en el municipio.

Una vez más los tianguistas de pirotecnia defendieron su labor, pues señalaron que gran parte de la mercancía que venden sale del municipio, por lo tanto, sostienen que el impacto ambiental no permanece en Salamanca.

Aumentan ventas desde agosto

Desde el mes de agosto en que inició la temporada fuerte de artefactos, los comerciantes registran a un importante aumento en las ventas. Además, dicen que sus clientes provienen principalmente de Irapuato, Juventino Rosas, Celaya, Valle de Santiago, Pueblo Nuevo, incluso de otros estados como Querétaro y Morelia.

“Nos ha ido bien hasta ahora y desde agosto que inició la temporada fuerte, la mayoría de los clientes son familias que van de paso por la carretera. Les llama la atención el tianguis con venta de artefactos de pirotecnia y se detienen. Cabe recordar que no podemos venderla en gran cantidad así que se llevan solo algunos de los productos que vendemos. También hay clientes que año con año vienen a surtirse; pero hasta ahorita ahí la llevamos con las ventas”, señaló Armando Medina.

Se deslindan de impacto ambiental

Esta actividad se relaciona con el impacto ambiental en Salamanca, ya que afecta la calidad del aire durante las principales festividades y en el mes de diciembre , temporada en que se utiliza más pirotecnia. No obstante, los comerciantes reiteraron que no tienen toda la responsabilidad.

“Por ejemplo ahorita se siguen tronando cuetes y a lo mejor aquí en Salamanca se puede escuchar. Pero ya de muy manera esporádica, claro que en las festividades aumenta más el consumo. Pero no toda la responsabilidad la tenemos nosotros, en el caso de lo que vendemos la mayoría se va afuera”.

Los comerciantes de los tres tianguis autorizados de pirotecnia esperan que la venta se mantenga y ya no la estigmaticen esta actividad, “como muchas actividades se tiene un riesgo. Nosotros cumplimos y quienes manejen los artefactos debe llevar también una responsabilidad. Pero no pueden culparnos de las situaciones que no están en nuestras manos, lo único que queremos es trabajar en lo que siempre hemos hecho”.

