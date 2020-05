Venta de cerveza por Facebook se dispara en capital ante posible ‘Ley Seca’

María Espino

Guanajuato. – Ante el anunció que ya desde hace días se venía haciendo de la posibilidad de que en la capital se declara Ley Seca de manera provisional, en redes sociales ha comenzado a circular imágenes de venta de cerveza que han comenzado a difundir de manera particular ciudadanos que se dedican a realizar eventos y por cancelaciones se les ha quedado el producto.

Así se puede ver la publicación que desde la mañana del martes hizo un ciudadano en su perfil de Facebook, en donde incluye imágenes de las cervezas y número telefónico para contactarle y hacer las respectivas entregas en el centro histórico o al sur de la ciudad.

En la publicación no hay referencia de los costos del producto, sólo específica que la venta es por charola, six, doce, cartón y caguamas; la reacción de los internautas no se ha hecho esperar y varias personas han respondido a la publicación pidiendo más información sobre el producto, aunque también hay a quienes la venta de cerveza de manera electrónica les ha causado gracia.

Es de reconocerse que la crisis de salud que se vive actualmente, que ha propiciado que mucha gente se quede sin empleos y con ello no cuente con suficientes recursos para subsistir, saque a flote la creatividad para buscar maneras de generar dinero.

