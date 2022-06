De las 5 mil 327 licencias de funcionamiento para venta de bebidas alcohólicas en León alrededor del 60% no han logrado regularizarse

Carolina Esqueda

León.- El municipio anunció la apertura de 4 ventanillas de atención para propietarios de negocios con venta de bebidas alcohólicas en León. Esto para facilitarles el canje de licencias, promovido por el Sistema de Atención Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG). Acompañarán las direcciones de Desarrollo Urbano junto a Fiscalización y Control.

Los módulos iniciarán sus operaciones a partir del 6 de julio en las delegaciones del Carmen, Coecillo, San Miguel y Cerro Gordo. Su principal objetivo será dar orientación a quienes no han podido regularizar sus permisos de venta. También sobre los trámites que deberán realizar para hacer el trámite.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos dijo que la asesoría será gratuita. Además, el municipio concederá un periodo de 2 años para regularizarse. Esto antes de proceder con los procedimientos administrativos de quienes no hayan hecho su trámite a tiempo, llegando hasta las clausuras.

Foto: Carolina Esqueda

SATEG advierte por falta de regularización

De las 5 mil 327 licencias de funcionamiento para venta de bebidas alcohólicas en León, el SATEG identificó que alrededor del 60% no han logrado regularizarse. En mayor medida por problemas para acreditar la titularidad del propietario de la licencia. El municipio de León tiene identificados establecimientos que funcionan hasta con 7 licencias distintas.

“Gran cantidad de propietarios se hicieron de estas licencias hace varios años. El último canje que tuvimos fue en 2008. Entonces en este periodo la transmisión de licencias fue constante y nunca se formalizó. Encontrar a un propietario anterior ya no es localizable. Hay personas que fallecen y no se genera el juicio testamentario. Entonces no se genera un legítimo poseedor de estos derechos. El canje tiene esta finalidad”. Así lo dijo el subdirector general de ingresos del SATEG, Sergio Daniel Espinosa Soto.

El secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, aclaró que los canjes de licencia se realizarán solo por establecimiento y no por propietario. Ante ello, los casos de quienes posean más de dos no podrán validarlos todos.

Además, se tomará en cuenta que los refrendos y otros pagos de derechos se hayan pagado y que ésta se encuentre vigente y en operación.