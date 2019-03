Venezuela provoca ‘tropezón’ de Argentina en amistoso

El cuadro de la ‘vinotinto’ derrotó a los argentinos 3-1 lo que opacó el regreso de Messi a su selección

AFP

Madrid.- Venezuela ganó 3-1 a Argentina este viernes en partido amistoso disputado en Madrid, estropeando la vuelta de Leo Messi con el combinado albiceleste, que jugaba por primera vez desde el pasado Mundial de Rusia-2018.

El veterano Salomón Rondón abrió el marcador definiendo por encima de Franco Armani (6), Jhon Murillo hizo el 2-0 (44) y Lautaro Martínez recortó distancias (58), antes de que Josef Martínez pusiera el 3-1 de penal (75) cerrando la victoria venezolana en este partido de preparación para la Copa América.

Pese a la victoria, el seleccionador venezolano Rafael Dudamel dejó en el aire su continuidad en el cargo tras criticar la ‘politización’ que sufre la Vinotinto por la situación del país sudamericano.

“Hoy la continuidad creo que está en veremos. He conversado con el vicepresidente (de la Federación Venezolana) después del partido y he puesto mi cargo a disposición porque he sabido que en todo este tiempo hemos venido conviviendo en aguas muy turbias porque estamos muy politizados”, dijo Dudamel, que este viernes recibió la visita del representante en España del líder opositor Juan Guaidó, Antonio Ecarri.

En lo meramente deportivo, el seleccionador argentino Lionel Scaloni tampoco se marchó satisfecho aunque quiso enviar un mensaje de optimismo de cara al futuro: “Seguramente aprenderemos de esta derrota”.

Poco después, la selección argentina confirmó en Twitter que Messi no jugará el martes contra Marruecos, debido a que se agudizaron sus molestias en el pubis.

RC