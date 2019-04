Vendió Hugo Estefanía patrullas entregadas en comodato

Sin precisar el monto en el que se vendieron, el alcalde de Cortazar dijo que como resultado de la auditoría practicada a la pasada administración sobresale que se comercializaron ilegalmente

Cecilia Cornejo

Cortazar.- La Fiscalía Especializada Contra la Corrupción investiga presuntas irregularidades suscitadas tras la venta ilegal de 19 patrullas en la administración anterior que encabezó el exalcalde perredista Hugo Estefanía Monroy.

Lo anterior fue encontrado durante la auditoría que se hace con la entrega-recepción, misma que arrojó que estas unidades policiales fueron entregadas a la administración en comodato, pero se vendieron ilegalmente.

Estas patrullas fueron subastadas sin licitación, por lo que el mandatario municipal Ariel Corona Rodríguez no precisó si ingresó o no el monto en que se vendieron.

En la medida que se tienen avances en la revisión del documento entrega -recepción y el desarrollo de diferentes actividades, se detectaron prácticas irregulares de la administración anterior, informó edil quien agregó que será el Congreso a través del Órgano Superior de Auditoría el que lo aborde porque está fuera de las facultades del municipio.

Subrayó que hasta donde pueden colaborar, es con la entrega de los documentos que les soliciten.

Por otra parte ante la falta de recursos para el Centro Cultural, explicó el alcalde que no hay subsidios debido a la incertidumbre que hay con el cambio de gobierno federal, además de no haber convenio con el estado ni la Federación, por ello no se puede precisar cuánto presupuesto corresponderá para este año al fomento de la cultura.

