Venderán artesanías pese a fase 3 de Covid   

Daniel Moreno

Comonfort .- Aunque no esenciales, las artesanías de Comonfort seguirán a la venta en la zona de Camacho esto luego de una reunión entre los vendedores y autoridades locales.

El alcalde, José Carlos nieto Juárez, anunció que desde este fin de semana se tuvo un acuerdo en común con los artesanos de la salida a San Miguel Allende, no sólo con quienes venden artesanías, sino con el resto de propietarios de negocios de la zona, con quienes se acordó que usarán alcohol en gel, clientes y vendedores antes de entrar o después de salir de cada lugar, se privilegiará la sana distancia, se pedirá el uso de cubre bocas para clientes y propietarios, y adentro no deberá haber más de 10 personas comprando, dependiendo el tamaño de cada local.

El alcalde informó que se llegó a esta solución de aprobar la apertura de negocios con las medidas ya mencionadas, pues se comprobó que en mucho de estos negocios sus dueños no tienen otra fuente de ingresos, deben seguir vendiendo para tener un sustento, a diferencia de municipios vecinos donde sí se están cerrando negocios con actividades no esenciales, para otros negocios o pequeñas empresas se estableció la apertura de lunes a domingo en horario de 10 a.m. a 1 de la tarde, se determinó la suspensión de venta de bebidas alcohólicas, el cierre de bares y cantinas y la venta para llevar en negocios de comida.

Nieto Juárez dijo esperar que esto sea suficiente y que la situación no empeore, de lo contrario en los próximos días se deberán tomar medidas más estrictas.

LC