Vendedores de adornos patrios reportan bajas ventas

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Mientras que la mayoría de los locatarios del mercado “Tomasa Esteves” decidieron nuevamente no abrir sus cortinas hasta que se les garantice la seguridad, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz se reunió en privado durante cerca de tres horas con algunos de estos comerciantes para generar acuerdos, los cuales esperan sean cumplidos.

Para la mayoría de los 600 comerciantes que laboran en este mercado municipal, aun no existen las garantías de seguridad para regresar a sus actividades, por lo que este martes permanecieron cerrados, luego de los hechos de violencia y extorsión que los han afectado en los últimos días.

En los alrededores del mercado permanece la vigilancia por parte de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, sin embargo al interior solo se observan en su mayoría cortinas cerradas, y los pocos comercios abiertos en silencio, en espera de que lleguen los clientes, los cuales también son escasos.

En otro punto de la ciudad, en las instalaciones del “Centro Cívico”, fueron citados algunos comerciantes de los mercados municipales para reunirse con la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, en la cual los locatarios externaron su preocupación y la exigencia por más seguridad y se tomen acciones en el tema de las extorsiones.

Luego de tres horas de dialogo privado en la cual las instalaciones estuvieron siempre resguardadas por elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal, la alcaldesa salió por la parte trasera del salón, mientras que los comerciantes se mostraron renuentes a detallar los acuerdos a los que se llegaron, “si nos escucharon, pero vamos a esperar a que se tengan por escrito los acuerdos, lo único que esperamos es que se cumplan”, mencionó uno de los asistentes.

Por otro lado, otros comerciantes del mercado “Tomasa Esteves” denunciaron que no fueron invitados a esta reunión, cuando resultaron afectados por la inseguridad de los últimos días, “no sé como estuvo lo de la invitación, pero muchos de nosotros no fuimos incluidos y somos tablajeros que cerramos desde el primer día, pero bueno solo esperamos que realmente se haga algo, no podemos estar sin trabajar, hay muchos trabajadores parados y sin ingresos”, mencionaron.