Ven inconstitucional invitación para Guardia Nacional

La Cámara de Diputados prevé sesionar de forma extraordinaria para abordar el tema, e incluso, debido a la falta de acuerdos

Agencias

CDMX.- Por tratarse de un órgano que aún no existe y que necesita de una reforma constitucional para su creación, especialistas calificaron de inconstitucional la asignación de presupuesto y el anuncio de la convocatoria para integrarse a la Guardia Nacional hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Martín Barrón Cruz, investigador y académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), explicó que no puede existir la Guardia y que esté funcionando, como sucede en algunos estados, porque está en contradicción con la Constitución.

En ese mismo sentido, el ex senador panista Roberto Gil Zuarth reaccionó a través de su cuenta de Twitter en contra del anuncio de la convocatoria: “No se puede iniciar el proceso de integración de un órgano que no existe. No se le puede asignar un peso ni crearse relaciones laborales. Es ilegal”.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) también se manifestó en contra del anuncio al calificar de incongruente que se realice la convocatoria sin discusión ni aprobación en el Congreso de la Unión.

Para el especialista en seguridad nacional, Alejandro Hope, el problema no es la convocatoria, sino la asignación de recursos: “En principio no puedes asignar dinero a algo que no existe, ahorita si quieren pueden reclutar para el Ejército, pero no para la Guardia Nacional. Lo que quieren es mandar el mensaje de que esto va porque va”.

La Cámara de Diputados prevé sesionar de forma extraordinaria para abordar el tema, e incluso, debido a la falta de acuerdos, el 8 de enero se realizarán audiencias públicas para escuchar a académicos, organizaciones y especialistas.

Aun cuando la reforma para la creación de la Guardia Nacional no ha sido aprobada en el Legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la convocatoria para formar parte de este cuerpo de seguridad, con doctrina militar, para recibir adiestramiento policial y encargarse de la seguridad pública del país. La meta es que en tres años se recluten alrededor de 50 mil nuevos elementos, afirmó el titular del Ejecutivo federal en conferencia de prensa, en la que estuvo presente su gabinete de seguridad. También presentó el spot para el reclutamiento.

RC