Velásquez les hará ver las de ‘Caín’ en la Triplemania XXVII

El excampeón mundial de la UFC formará parte del elenco, aunque no se conoce a quién enfrentará; el evento se llevará a cabo el próximo 3 de agosto en la Arena Ciudad de México

Agencias

Ciudad de México.- El excampeón mundial de los pesos completos del UFC, Caín Velásquez, formará parte de Triplemania 27, a celebrarse el próximo 3 de agosto en la Arena Ciudad de México. El peleador de origen mexicano aseguró hace un par de meses que respeta la lucha libre, pero que los golpes no son reales

“Yo nunca escojo a mi oponente, siempre busco ganar y superar los retos”, explico Caín en conferencia de prensa en la Ciudad de México. Y añadió “desde que era pequeño me gustaba la lucha. Nunca he hecho lucha libre, pero siempre he sido un gran fan”.

“Hoy en día se valoran muchas opciones, lo de hoy era oficializar la presencia de Caín en Triplemania, hemos estado en pláticas con nuestro talento, que ya sabían de antemano partes de estas negociaciones, aun no tenemos concretado eso y daremos noticias más adelante”, expresó Dorian Roldan, presidente de Triple A, sobre la modalidad que habrá en la pelea de Caín Velásquez.

El directivo de la Triple A aseguró que no se tiene programada ninguna participación de Velásquez en algún evento televisivo. “Las posibilidades siempre están abiertas, y bueno también parte de la agenda y entrenamiento de Caín, las puertas están abiertas y Triplemania es parte de las grandes cosas que se pueden hacer”, puntualizó Dorian.

Velásquez fue muy tajante al decir que no se retirará de las artes marciales mixtas. “No me quiero retirar de las MMA, tengo todavía peleas con el UFC y quiero volver a ser campeón”.

Aún se desconoce quién enfrentará al peleador de MMA, pero antes de finalizar la conferencia de prensa aparecieron el Texano Jr, Pyscho Clown y Pentagón Jr., para pedir una oportunidad para enfrentar al peleador del UFC.

La pelea estelar del próximo 3 de agosto será el duelo entre máscara contra caballera entre Blue Demon Jr. y Dr. Wagner Jr.

MEJZ*