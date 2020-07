Vela cuelga los ‘tacos’, termina su etapa como futbolista

Agencias

León.- A cuatro días de sostener su primer encuentro de la Copa Telcel, los ‘Esmeraldas’ del León mantienen sus entrenamientos, este sábado enfrentarán a los Rayos del Necaxa, su primer rival de primera división tras la pausa por la pandemia.

Los ‘Panzas Verdes’ ya sacaron su primer triunfo de pretemporada, fue ante los Mineros de Zacatecas por marcador de 3-1, sin embargo, el encuentro de este sábado a las 11:00 horas, luce más demandante para los pupilos de Ignacio Ambriz.

“Veo al equipo bien, la verdad no te voy a negar que yo tenía un poquito más de temor porque el jugador me llegara con un poquito más de sobrepeso, aunque el preparador físico Luis estaba muy al pendiente con ellos”, señaló Ignacio Ambriz en entrevista con una televisora nacional.

“Luis (preparador físico) me decía que los ve muy bien en la parte física, a ojos normales de que no es lo mismo empezar a trabajar técnica, espacio reducido, en la cancha completa ya te entra ese ahogo pero estamos contentos de que el equipo va bien”, agregó.

Ambriz señaló que Joel Campbell ya se encuentra en León y sólo esperan los resultados de su prueba de Covid-19 para incorporarlo, asegura que tendrá una rápida adaptación por el trabajo que realizó en Costa Rica, sin embargo, estima que tendrá minutos hasta el inicio de la temporada.

Entiende al ‘Piojo’

Ambriz entiende por qué a Miguel Herrera no le gusta utilizar el cubrebocas durante los partidos de la Copa por México. Para él, su homólogo del América es alguien que grita mucho en los encuentros y la barrera física evita que el “Piojo sea el Piojo”.

“Miguel es de mucho hablar, a lo mejor, yo no hablo mucho, entonces a mí no me va a afectar tanto, pero Miguel es muy expresivo”, comentó al respecto el timonel de la ‘Fiera’.

El propio Ambriz reveló que a él también le cuesta trabajo acostumbrarse al cubrebocas, sobre todo en las prácticas con su plantel, ya que no siempre puede señalar mejor los errores durante los trabajos.

Sin embargo, a pesar de las complicaciones, el técnico aseguró la importancia de portar esta protección durante los encuentros, sobre todo, porque serán obligatorios en cuanto arranque el certamen oficial de la Liga MX.

“Si es complicado, veo las imágenes del torneo amistoso (Copa por México), y de repente se lo quitan, pero nos debemos acostumbrar y tener precauciones”.