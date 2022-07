Varios vehículos oficiales de Ocampo, como un remolque o una plataforma, y hasta autopartes como llantas o motores, desaparecieron

Jonathan Juárez

Ocampo.- El Ayuntamiento de Ocampo iniciará procedimientos legales administrativos o civiles contra funcionaros de la pasada administración de la exalcaldesa panista Ma. Guadalupe Rodríguez. Esto debido a irregularidades detectadas durante la entrega-recepción gubernamental.

Dichas irregularidades implican, sobre todo, la falta de bienes propiedades del municipio. Entre estos se encuentran un remolque, una plataforma para cargar maquinarias, y partes de vehículos como motores y llantas.

De acuerdo con el presidente municipal, Erick Montemayor Lara, se ha llamado a los exfuncionarios “de buena voluntad”, para saber información al respecto.

Sin embargo, hubo casos en que no se presentaron, por lo que se determinó abrir procedimientos.

“Se hicieron los análisis de lo que se entregó. Verificamos y vamos a proceder para que se inicien los procesos donde se les llame a esclarecer, porque de buena voluntad se les había hablado para algunos casos. Hay quien acudió, hay quien no”, dijo.

El alcalde de Ocampo, Erick Montemayor. Foto: Especial

“Tendrán que participar y subsanar los detalles. Sobre todo, por la falta de algunos artículos y bienes por casos como algún remolque extraviado, casos así. También hay una plataforma con la que se cargaba maquinaria de Servicios Públicos”, añadió.

El primer edil agregó que entre dichos faltantes también detectaron partes de vehículos como motores y hasta las llantas.

Cuando se le preguntó si se trató de un robo de autopartes en la administración municipal, dijo que aún no se atreve a calificarlo como tal.

“No me atrevo a tanto, pero de que no están, no están. (Tendrían) responsabilidades civiles, que paguen”.

Finalmente, dijo que de momento no puede mencionar nombres de exfuncionarios involucrados. Será hasta que se finquen responsabilidades cuando los nombres salgan a la luz.

