Luego de no poder dar el monto exacto de una inversión en Ocampo, Diego Sinhue aseguró que la veda electoral “es una jalada”

Ocampo.- La veda electoral “es una jalada”, expresó el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, durante su gira de trabajo por el municipio de Ocampo.

Durante su discurso, Diego Sinhue garantizó que apoyará el proyecto de la glorieta en la comunidad de La Escondida, pero señaló que no podía decir montos de las obras debido a la veda electoral actual.

“No puedo decir montos, pero cuenten con el proyecto. Va la glorieta. Que sea una glorieta digna y bonita. No puedo decir montos por esto de la veda. Es una jalada esto de la veda”, expresó.

La veda electoral actual tendrá una duración de dos meses, y en ese lapso ni los gobiernos ni los funcionarios pueden promocionar sus acciones.

Esto a consecuencia de la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, misma que se llevará a cabo el 10 de abril.

“Ocampo es el municipio que menos he visitado”: Diego Sinhue

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo asistió este día a la supervisión de una calle de ingreso a la comunidad de La Escondida, junto con el presidente municipal Erick Montemayor.

Ahí, confesó que Ocampo es el municipio que menos visita de Guanajuato, pero aseguró que lo hará más seguido.

“Me he de confesar, últimamente ando confesando todo. Yo creo, en honor a la verdad, que el municipio al que menos he venido es Ocampo. Ya me dio remordimiento. Lo que resta de estos tres años, ahora el municipio al que más venga tiene que ser Ocampo. Vamos a tener que compensar… Pero, ojo, el que no haya venido no quiere decir que no los hayamos apoyado”.”, aseguró.

Diego Sinhue destacó los sitios atractivos del municipio como El Cóporo, La Sierra, y hasta las tortas de chorizo del centro. Además, se dio tiempo para enaltecer el trabajo de los campesinos del municipio.

“Es un trabajo de diario, así es el campo. Por eso a la gente del campo yo la valoro mucho y la aprecio mucho, porque es gente fuerte, gente de verdad, de primera, gente trabajadora, que no se anda con chiqueaderas, por eso me gusta la gente de aquí, de La Escondida”, dijo.

