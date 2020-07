Vecinos se quejan de aguas negras en canales de riego; autoridades no los ayudan

Luz Zárate

Celaya.- A pesar de que más de 300 familias de la comunidad de Rincón de Tamayo se quejan de las aguas negras que se transportan por los canales de riego y que al desbordarse corre por las calles y se mete a las casas de los vecinos, cuya situación se agrava durante la temporada de lluvias, ninguna autoridad municipal o estatal los ha escuchado y mucho menos los ha ayudado a resolver el problema.

Vecinos de Rincón de Tamayo señalaron que la contaminación del agua les ha provocado enfermedades renales, digestivas y dermatitis, por lo que exigen que la Comisión de Agua en el Ayuntamiento, la presidenta municipal Elvira Paniagua y la Comisión Estatal del Agua, les ayude a resolver su problema.

Además reclaman que no quieren que vuelva a quedar la misma mesa directiva de la Junta de Agua Potable de la comunidad, pues en los seis años que tienen en el cargo no se ha resuelto el problema de contaminación y por el contrario crece el foco de infección.

Con el agua contaminada de los canales se riegan los campos de cultivo de alfalfa que se siembran en esta zona, la cual se utiliza para la elaboración de pacas y se vende como alimento para animales.

“Cuando llueve fuerte se pone fea la situación, si de por sí en todo el año padecemos de las aguas negras que corren por los canales y que luego se juntan con el agua potable y se genera contaminación, ahora en temporada de lluvias, se pone peor pues todo nuestro sistema de red ya es obsoleto, ya tiene más de 40 años y obviamente el agua levanta las tapas y se hace una fuente, y esa agua se mete a las casas y con esa misma se riega los terrenos de cultivo. No hay un proyecto de drenaje en nuestra comunidad, la Junta de Agua Potable de Rincón de Tamayo no tiene el más mínimo interés en darle solución a estos temas y tampoco nuestras autoridades municipales”, señaló José Alberto Acosta Jiménez, Coordinador del Consejo Comunitario en Rincón de Tamayo.

Los vecinos también exigen que se les construya una planta de tratamiento de aguas residuales y que se les entube el canal de aguas negras, pues éstas corren al aire libre.

Para la construcción de una planta de tratamiento de agua, la presidencia municipal les pide que consigan un terreno de 3 mil 150 metros cuadrados y cuyo costo es de 17.5 millones de pesos, dinero que los vecinos no tienen para adquirir el predio.

“Nosotros no sabemos qué pasa con el dinero que recauda la junta de agua potable, por eso exigimos que nos digan que hacen con lo que se cobra del agua, pues esa mesa directiva tiene seis años y no han hecho nada de obras ni nada para resolver el problema, este problema de contaminación tiene por lo menos 10 años que está grave y nadie ha hecho nada, ahora nos dicen que se necesita un terreno y la junta de agua no resuelve qué se va a hacer, ya recurrimos al regidor Uriel Agustín Pineda, presidente de la Comisión de Agua en el Ayuntamiento y ni siquiera se ha acercado para conocer el problema”, dijo Acosta.

El Coordinador del Consejo Comunitario en Rincón de Tamayo señaló que tienen más de una década solicitando a las autoridades municipales que les resuelvan el problema y aunque existe desde el 2011 un proyecto en la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, al cual ya se le ha destinado presupuesto ninguna administración les ha ayudado a resolver el foco de infección que se vive en la comunidad.

Quizá te interesaría leer:

G.R