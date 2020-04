Vecinos se ‘enjaulan’ por temor a robos y asaltos

Redacción

Irapuato.- Mientras algunos negocios locales apoyan a personal médico como el hospedaje o bebidas gratuitas, otros más niegan el servicio a domicilio a instituciones de salud como el IMSS, así lo reportó una trabajadora a la que el negocio Sushi Tai le negó el envío de alimentos.

“Y en Irapuato que tal la discriminación con el personal de la salud???? Pues también se le unen restaurantes de comida como Sushi Tai… La primera vez que le marque pregunté si tenía servicio a domicilio? Y me dijo ¿a dónde? Respondí que al IMSS, solo me comentó, permite… Y me colgó!!!! Seguí marcando y sonaba las primeras veces después lo descolgaron!!!!!!!”, señala la publicación de Sara, usuaria de Facebook y trabajadora del IMSS.

Recibe apoyo

Sara hizo la publicación la noche del domingo pasado y las reacciones de usuarios no se hicieron esperar, reprocharon el mal servicio del restaurante, justo en este momento cuando personal médico y administrativo, se esfuerza para atender a la población. Incluso algunos usuarios invitaron a no consumir en este negocio.

“Que pena que piensen y actúen de esa manera!!!! 1-Les estamos comprando su comida, no la queremos regalada. 2-si supieran que hay hasta 4/5 personas necias que entran a ver paciente sin cubrebocas, no se lavan las manos y se llevan ellos los virus. 3-nosotros personal de salud siempre tratamos de proteger y lavarnos las manos así como el uso de gel. 4-el pedido lo recogemos en la entrada, no se pasan al área de hospital y lo recoge alguien externo a los pisos que están aislados. Nosotros Sí tratamos de tomar las medidas correspondientes para no ser infectados y mucho menos infectar, ya que tenemos familia”, agregó en su publicación Sara.