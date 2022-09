Pese a las denuncias y solicitudes de atención, los vecinos de la colonia Vía II de Silao rellenan los baches solos y como pueden

Karla Silva

Silao.- Ante la nula atención por parte de las autoridades, vecinos de la colonia La Vía II taparon los baches con tierra y hasta escombro. Ello con la intención de evitar más daños en sus vehículos.

Los escurrimientos del agua de lluvia a través de un tubo de descarga hacia el tramo de terracería que conecta con la calle Honduras, provocaron enormes agujeros en la zona, a un costado del monumento a Benito Juárez y en la conocida Curva del Potrero.

Lee también: Arranca programa de reemplazo de luminarias de Silao con lámparas LED

Colonia la Vía Silao Foto: Karla Silva

Y aunque constantemente los ciudadanos evidencian la situación, el municipio no toma cartas en el asunto. Lo anterior, pese a que, a unos metros, justo donde están las antiguas instalaciones de la feria, hay oficinas de la Dirección de Obras Públicas y de Servicios P úblicos .

Vecinos tapan los baches con lo que pueden

Desde hace algunos días, con palas en mano, camiones descargan tierras y restos de obras de construcción, los vecinos buscan reducir la fuerza con la que los vehículos caen a los agujeros.

Colonia la Vía Silao Foto: especial

Más información: Emiten Alerta Amber por desaparición de Ángel en Silao

En especial cuando están llenos de agua y no se percibe la profundidad. No obstante, las acciones son insuficientes, ya el material no es óptimo para que los arreglos tengan durabilidad.

Dentro del plan de obra pública de la pasada administración se consideró la modernización del camino de terracería. Sin embargo, al conocerse los resultados de las elecciones de 2021, se determinó considerar la obra.

MJSP