Celaya.- Vecinos de la colonia Villas de la Esperanza denuncian malos olores provenientes de un horno crematorio instalado presuntamente sin permiso, señalan que a raíz de la pandemia esta problemática ha vuelto más frecuente.

Un grupo de cuatro mujeres vecinas de Villas de la Esperanza se presentaron en un recorrido de supervisión de la obra del bajo puente de avenida Constituyentes para denunciar los malos olores que emite la funeraria la Amistad, ya que han entregados oficios al municipio y no han sido respondidos, por lo que decidieron acercarse en este evento.

Las ciudadanas comentaron que estos olores iniciaron desde hace aproximadamente tres años cuando se instaló el crematorio, pero en las últimas semanas han sido más intensos y constantes, por lo que consideran que se están incinerando cuerpos de personas que han fallecido por Covid-19.

“Hemos estado con olores muy fétidos que vienen de la funeraria y nos estamos dando cuenta que están quemando cuerpos Covid por que llegan en carrosa y los señores que manejan la carrosa vienen todos tapados, pero aparte también nos hemos dado cuenta que no tienen permiso, también no deben estar dentro de la ciudad los crematorios. A la fecha hemos metido algunos oficios para que nos hagan caso y no nos han dado una respuesta”, comentó Eugenia Zuñiga, secretaria de la mesa directiva de colonos.

Las manifestantes comentaron que el olor se puede percibir en las horas que están cremando el cuerpo, alrededor de tres o cuatro horas y en diversos horarios por la tarde y noche; esto causa náuseas y dolor de cabeza a los habitantes de la zona, además, tienen el temor de si son cuerpos infectados con el virus Sars Cov 2 puedan ser una fuente de contagio.

