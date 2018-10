Vecinos de la colonia Vibar cuenta con servicio de agua a ‘cuentagotas’

Algunos colonos afirman que desde hace un año y medio el servicio se les suspende frecuentemente, SAPAL les indica que es a causa de las reparaciones que se hacen constantemente

León.- Vecinos de la colonia Vibar se quejan de la falta del servicio del agua ante los constantemente cortes que sufren por presuntas revisiones que se hacen para reparación de fugas por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), situación que en ocasiones se extiende hasta tres días.

Ante esta situación los colonos aseguran que no han recibido una respuesta concreta por parte del SAPAL, el cual desde hace más de un año ha estado dando largas a quienes se acercan a sus oficinas a cuestionar el motivo por el cual no cuentan con el servicio de agua de manera frecuente.

Ernesto Gutiérrez, dijo tiene viviendo en las colonia desde hace varios años y segura que desde el año pasado han tenido problemas con el servicio del agua “a veces tenemos a veces no, hay días que nos quedamos sin agua por más de una semana y los recibos llegan puntualitos y como si nos hubiera llegado el agua normal”.

Son varios los vecinos que se quejan de esta misma situación, en distintas partes de la colonia, sin embargo lo que es diferente es la respuesta que reciben por parte de SAPAL, pues aseguran en diferentes ocasiones han acudido a las oficinas de la paramunicipal y les han dado diferentes versiones del problema del suministro de agua.

“Hemos ido a las oficinas de SAPAL y cada que vamos y preguntamos nos dicen algo diferente, yo he ido y primero me dijeron que era porque estaban arreglando unos ductos, luego volví a preguntar y me dijeron que era porque no había presión con el agua y así siempre es algo diferente ya no les creo nada y mi problema es que mi recibo llega igual y nada más me cobran el aire, ya no se con quién ir o a quien preguntarle qué pasa”, relató Alma Georgina Herrera una de las afectada.

Los vecinos han tenido que tomar medidas desesperadas para poder llevar a sus hogares, incluso se han visto en la necesidad de adquirir pipas o comprar tinacos para poder tener el agua ‘guardada’ en algún lugar.

En el caso de Don Ernesto hay veces que tiene que llenar su tinaco hasta 3 veces en una semana generándole un gasto fuerte, ya que cada en cada ocasión el costo asciende a 150 pesos.

