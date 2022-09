Vecinos de Cumbres la Gloria tienen identificadas a las personas que desvalijaron el área, pero no denuncian por temor a represalias

Jazmín Castro

León.- Vecinos de Cumbres la Gloria desvalijaron y convirtieron en un basurero, el área en común que hace cuatro años el Gobierno Municipal acondicionó para dignificar la zona.

El lugar está ubicado cerca del Circuito Cumbre Makalu. Ahí había juegos para niños, aparatos para hacer ejercicio, áreas verdes, malla que delimitaba una cancha, bebederos de Sapal…

Sin embargo, los mismos vecinos reportaron que en cuatro años esta área ha sido destruida por otros lugareños. Estos rompieron los juegos y quitaron los aparatos para hacer ejercicio, por lo que aseguran que los vendieron.

“No se preocupan ni por su casa, pues menos por lo que hay a fuera”, señaló una vecina que no dio su nombre por temor a represalias. Este es el mismo motivo por el que no denuncian a los que destrozan, ya que son personas ‘peligrosas’.

Otro problema que se suma al abandono del área en común es la hierba, la cual creció durante la temporada de lluvia. Sin embargo, nadie de los vecinos quiere cortar y apoyar para limpiarlo.

“Al principio, que no me tocó a mí, estaba bonito. Los mismos de aquí me platican que venían los niños en las tardes y se ponía bien, pero ahorita no vienen ni de chiste, parece basurero”, reiteró.

Varios vecinos reconocieron que la colonia no es un lugar para habitar, porque todo aquel que llega es víctima de robo y la mayoría por eso se va.

