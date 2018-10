Vecino del relleno cierra paso a camiones recolectores

El supuesto propietario acusa que son tres administraciones a las que solicitó que quiten topes de la carretera, por lo cual tomó la medida

Eugenia Rojas

Salamanca.- Camiones recolectores tuvieron contratiempo para tirar la basura en el relleno sanitario, por el cierre del camino de la comunidad de Palo Blanco a Puerto de Guadalupe.

El supuesto propietario acusa que son tres administraciones a las que solicitó que quiten los topes, por lo cual tomó la medida, “a ver si así me hacen caso”, protestó Ignacio Razo Granados, quien manifiesta ser el propietario de la calle Librado Razo, acceso al relleno sanitario.

Añadió que la carretera estatal de San Juan de Razos tiene dos topes que generan robos y ataques a los lugareños. “Sólo benefician a dos personas: un trabajador de Servicios Públicos llamado Juan Carlos que llegó y me dijo que le hiciera como quisiera pero que tenía que abrir el camino y el otro es Luis Ledesma”.

Afirmó que no hay señales preventivas para anunciar los topes lo que ha generado accidentes “Es una carretera estatal y no debe tener topes, además si se canceló la entrada de una propiedad privada que lleva a la carretera federal, porque no puedo cerrar yo mi paso”.

RC