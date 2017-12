Ve Ricardo Ortiz viable la coalición en Irapuato

Apuesta presidente municipal a ponderar las coincidencias y dejar de lado las diferencias

Nayeli García

Irapuato.- El presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez consideró viable una coalición como el Frente Ciudadano por México en Irapuato, aunque dijo que no para obtener más votos, sino para compartir ideas; en las que sean diferentes, cada partido irá solo.

“Yo la veo muy posible y el tema no es solamente para el intento de ganar, sino es el intento de darle seguimiento a un proceso político que llegó para quedarse” Ricardo Ortiz

Alcalde de Irapuato

“Buscamos las coincidencias y en las diferencias cada quien va en lo suyo, a mí me parece que la construcción del país no es que se ponderen las diferencias, tenemos mucho más coincidencias”, esto al ser cuestionado sobre la postura que se tendría frente al matrimonio igualitario, en donde el PAN y el PRD tienen ideologías contrarias. No obstante, destacó que las coaliciones son un modelo que se usa en diferentes partidos con buenos resultados.

Publicidad

“Yo la veo muy posible y el tema no es solamente para el intento de ganar, sino es el intento de darle seguimiento a un proceso político que llegó para quedarse, de aquí para el real, los procesos electorales van a ser como en muchas partes del mundo, que se alían no por el hecho de conseguir votos, sino también compartir temas”, comentó.

Ante el registro de Enrique Cossio como candidato independiente ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), dijo no poder opinar sobre si tiene o no posibilidades, al igual que Cossio no puede seguir opinando sobre el partido, al señalar que al interior del PAN no existe una ‘cancha pareja’, cuando él renunció al partido seis meses antes, cuando aún no se definían cuestiones políticas.

MEJZ*