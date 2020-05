Ve difícil reanudar torneo

Redacción

Europa. – El Comité Olímpico Internacional o (COI) así como la OMS este sábado firmaron un acuerdo para trabajar para promover la salud por medio de la actividad física y el deporte.

El acuerdo de cooperación, firmado en la sede de la organización en Ginebra, demuestra su compromiso para contribuir a la prevención de enfermedades no transmisibles.

Comentó el presidente del COI lo siguiente: “En los últimos meses en la crisis actual, todos hemos visto la importancia del deporte y la actividad física para la salud física y mental. El deporte puede salvar vidas “.

Comentó que la salud tendrá un papel vital para recuperar la vida normal, además, señalaron, que este proyecto ayudará a preparar los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Finalizó diciendo: “La OMS no sólo trabaja para combatir a las enfermedades, sino también para ayudar a las personas a realizar sus vidas más saludables. Esta asociación hará exactamente eso. La actividad física es una de las claves para la buena salud y el bienestar”.

IOC and WHO strengthen ties to advocate healthy lifestyles. @WHO https://t.co/oJbC4YP168

— IOC MEDIA (@iocmedia) May 16, 2020