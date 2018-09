Ve AMLO al país en bancarrota

El presidente electo afirma que hay una gran parte de las demandas que tal vez no se puedan cumplir, pero no va a fallar, sólo se gastará lo que ingrese a Hacienda y no endeudará al país

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México.- Va a ser complicado cumplir gran parte de las demandas sociales, debido a que recibirá un país en bancarrota, dijo ayer Andrés Manuel López Obrador en Nayarit, donde arrancó su gira de agradecimiento.

Entre los problemas que heredará de sus antecesores, señaló, están docenas de ejecutados cada día, una industria energética en estado precario y un nulo crecimiento económico en los últimos 30 años.

“Vamos a honrar nuestros compromisos y no le vamos a fallar al pueblo de México”.

En su mensaje, expuso que su gobierno hará un manejo responsable de las finanzas, que sólo se gastará lo que ingrese a Hacienda y no endeudará al país.

Agregó que se respetará la autonomía del Banco de México y que si llega a haber una crisis económica e inflación será por factores externos o, incluso, por malos manejos de esa institución. “Si se dan esos fenómenos no es por culpa del presidente de la República, sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no del gobierno de la República”, advirtió.

Cuestionado sobre a una bancarrota del país, sostuvo que sí cumplirá con todas las promesas que hizo a lo largo de su campaña.

“Ojalá se hiciera un balance, estamos produciendo petróleo como hace 40 años, ¿no es eso crítico? En pobreza hay muchos más pobres que antes, en inseguridad está peor: 80 homicidios diarios”, agregó.

Recalcó que, con el recorte al salario de los altos funcionarios y la cancelación de las pensiones a expresidentes, alcanzarán los recursos para llevar a cabo sus proyectos.

‘Banco del pueblo’

En Mazatlán, Sinaloa, anunció que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) se llamará Banco del Bienestar del Pueblo. Criticó que la institución es la única que queda del sector público, por lo que buscarán fortalecerla y acercarla más a la ciudadanía.

Arropado por cientos de simpatizantes, expuso que se prevé que la próxima semana inicie el censo del bienestar mediante el cual, casa por casa, se delimitará a la población que será beneficiaria de apoyos.

En la gira de agradecimiento que inició en Tepic, Nayarit, presentó al jefe de ayudantía, Daniel Asaf, a cargo de 20 personas que apoyarán en seguridad y logística.

AL