Gobierno estatal destinará 10 mdp a la búsqueda de desaparecidos

Guanajuato.- Con la ausencia del fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, integrantes colectivos, víctimas y familiares de personas desaparecidas se reunieron con el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien se comprometió a destinar 10 millones de pesos para la atención de las familias así como la creación inmediata de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Tras una reunión que se llevó a cabo en privado, los representantes de al menos 61 familias, coincidieron en que se dio un paso importante en el tema, tras años de no haber sido escuchados, “el que haya estado el gobernador nos da esperanza”, señaló Evelina Guzmán Castañeda del colectivo Justica y Esperanza.

Señalaron que durante la reunión se habló de las omisiones que ha cometido la Fiscalía General del Estado e incluso del hostigamiento que han recibido las familias de desaparecidos en su búsqueda.

Esto fue aceptado por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, quien admitió que no se han hecho las cosas como se debe; “tuve una reunión con el fiscal y le dije que la principal queja era la mala atención hacia las familias, nos queda claro que si hemos actuado de una manera que no es correcta, si ha habido funcionarios en la fiscalía que no han actuado como se debiera en estos casos”.

