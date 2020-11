Redacción

Roma.- Hace unos días al Papa Francisco se le fue un like a la fotografía en Instagram de la modelo brasileña Natalia Garibotto en la que aparecía en lencería muy atrevida.

Fue la misma mujer quien en su cuenta de Twitter compartió la captura de pantalla donde se ve claramente que uno de los ‘me gustas’ en su fotografía pertenece al pontífice.

“Al menos iré al cielo”, publicó.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T