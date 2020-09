Manuel Arriaga

Pénjamo.- Alejandro Flores Razo ‘El Puma’, aseguró que las personas que antier renunciaron a su militancia al partido verde ecología de México, no contaban con una estructura de trabajo al interior del partido.

Flores Razo aseguró que destacó que el Partido Verde Ecologista de México en Pénjamo, “el enemigo lo tiene en casa, andan buscando su beneficio personal y eso no debe ser así, no se debe confundir ni mentir a la gente”, señaló.

“Esta vez que vino Sergio Contreras hablamos de la unidad, habló de invitar a la militancia del Verde, hay quienes dicen que tienen la estructura, nos pasaron documentación y esa estructura no existe como tal, en la cabecera municipal nos dan nombres sin dirección ni teléfono, malhecho, ellos decían que habían cubierto todas las casillas en la pasada jornada electoral, son 115 secciones, son alrededor de 228 casillas, nos estamos dando cuenta que con puras mentiras, puras habladurías”, sostuvo.

El entrevistado señaló que no se puede sostener un proyecto político con mentiras que se hagan llegar a la dirigencia estatal. “Hay que hacer una estructura pero una estructura bien, a conciencia, lo de la renuncia es un documento sin un listado de firmas, donde no se ve ni quién renuncia, es el puro documento y mal redactado, eso se lo inventan, se deben hacer las cosas bien porque de lo contrario no se llega a ningún puerto”, enfatizó.