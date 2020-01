Varias aplicaciones peligrosas invaden Google Play

Aunque al principio estas apps actúan de manera normal, con el tiempo comienzan a aparecer diferentes problemas dentro del juego y luego con el propio equipo

Redacción

Ciudad de México.- La compañía de seguridad informática Bitdefender detectó 17 aplicaciones peligrosas en Google Play Store para teléfonos móviles.

Entre las apps que podrían dañar tu equipo se encuentran: The Promise of Adrenaline, Under the Hood, Adware SDKs, Car Racing 2019, Wallpapers 4K y Backgrounds HD.

Estos programas se ocultan en los dispositivos móviles para dividir su código en múltiples archivos para mostrar al usuario diversos anuncios publicitarios.

Sin embargo, pese al peligro que representan estas aplicaciones generaron más de medio millón de descargas, ya que la mayoría pertenece al la categoría de ‘diversión’.

La empresa de seguridad explicó a los usuarios que las aplicaciones incluyen un componente secundario con el código malicioso que imposibilita su detección como ‘malware’, por eso al principio las personas no detectan ningún comportamiento extraño en sus celulares.

Pero, con el uso constante, los usuarios comenzarán a notar diversas fallas en el funcionamiento del juego y luego de su dispositivo ya que la batería comienza a agotarse excesivamente rápido.

¿Cómo saber si tienes este problema?

Los usuarios verán múltiples anuncios en el juego cuando presionen diferentes botones e incluso sino se encuentran en la aplicación, aunque la frecuencia con la que aparecerán los anuncios mientras estén en el juego dependerá de un valor aleatorio.

También los mecanismos de visualización de los anuncios se encontrarán dispersos en la aplicación, dentro de diversas actividades.

Además a la hora de descargar la aplicación vendrá con archivos relacionados con el juego. Este mecanismo está destinado a hacer que la aplicación de la impresión de ser un juego promedio, aunque su objetivo principal sea mostrar anuncios publicitarios todo el tiempo.

Google ya fue notificado de la existencia de estos programas y dijeron que ya los están sacando de su mercado en línea, también recomendaron a los usuarios instalar “soluciones de seguridad” en sus celulares.

*Con información de UnoTv

LC

