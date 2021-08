María Espino

Guanajuato.- Juan Carlos González Araiza, titular de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, resaltó que la variante Delta del Covid-19 con su alta capacidad de contagio es una amenaza a los capitalinos teniendo en puerta las fiestas patrias y el Festival Internacional Cervantino (FIC), eventos que dijo se pueden efectuar siempre y cuando se apliquen estrictos protocolos de salud y prevención y la ciudadanía los respete.

Araiza criticó que, a nivel municipal, se han efectuado eventos masivos en donde la gente no lleva cubrebocas y los organizadores no hacen respetar la sana distancia. Dijo que eventos como el FIC y otros que se aproximan son necesarios para no paralizar la economía, pero la gente debe acatar las indicaciones de prevención.

“La primera vez hubo un desastre en la economía y creo que se puede hacer cualquier evento siempre y cuando se lleven a cabo todas las medidas, yo sí apelo a todos establecimientos y a todos los que participan en el festival (FIC) que nos sumemos a este esfuerzo de contener la pandemia si hacemos las cosas como se deben de hacer”.

Señaló que el FIC suele concurrir mucho joven menor de 18 años, que es la población que no está vacunada y es la más vulnerable, por lo que también recomendó hacer eventos híbridos para evitar aglomeraciones.

Dijo que mucha gente al estar vacunada ha bajado la guardia, pero apuntó que estar inmunizado no exime a ningún ciudadano de llegar a contagiarse.

“Esta variante si es más infectante que la original pero es menos complicaciones; es más cercano a un cuadro gripal, ósea nos infectamos muchos pero nos complicamos poco (…) el hecho de que estés vacunado, el hecho de que te hagas enfermado con anterioridad no te exime de que te vuelva a dar la infección, esa parte tenemos que hacer conciencia con toda la población sobre la sana distancia, el cubreboca y el lavado de manos es realmente lo que necesitamos para contener esta pandemia”.

Mencionó que en el Hospital General cuenta con 20 habitaciones para pacientes Covid, lo que significa que una tercera parte del nosocomio se ha destinado para atender a estos pacientes, de los que dijo en últimos días han comenzado a llegar cada vez más casos de contagio.