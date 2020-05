Vandalizan primaria Indio de Guelatao en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- Rafael Ortiz es maestro, matemático y especialista en sistemas computacionales y desarrollo tecnológico, ahora con esta pandemia pudo comprobar que muchos maestros no estaban capacitados para dar clases en línea.

Al momento de decretarse la contingencia sanitaria se quedó sin trabajo, pues hasta antes de la aparición del coronavirus impartía clases de secundaria y bachillerato a trabajadores de empresas automotrices, pero al cerrarse esta industria también se suspendió la capacitación y los ingresos para él.

Sin embargo detectó un área de oportunidad, capacitar a los maestros que no están familiarizados con este nuevo sistema educativo.

Rafael platicó que a muchos de los maestros les llegó de sorpresa que tenían que impartir sus clases en línea, y la gran mayoría no sabía siquiera lo que era una plataforma educativa, otros no contaban con un buen equipo de cómputo para hacerlo y otros ni las redes tradicionales sabían usar.

“Los maestros no estaban capacitados (…) no existe la preparación para aterrizar en contenidos multimedia las estrategias para que un estudiante en línea pueda sentirse con una continuidad en su preparación, porque todavía no hay esa conciencia de lo que es la preparación en línea”.

El profesor platicó que con el surgimiento de la contingencia, muchos maestros tuvieron que enterarse y capacitarse, muchos están dando sus clases por Zoom o Skype, aunque él particularmente prefiere Moodle ó Blackboard, aunque también están Edmodo o Schoology.

“Ahora por temporada conocen el zoom, el skipe que ha venido a ayudar, sin embargo no están capacitados porque están llevando sus clases por whatsapp, facebook, cuando no son plataformas formales o apropiadas para llevar clases en línea, porque se requiere que exista un historial de avance, de estudio, evidencias, calificaciones, los tiempos que entra un estudio a estudiar, plataformas como el moodle o blackboard sí te lo permiten, es un sistema que el maestro tiene que aprender a usar”, manifestó.