Vandalizan nuevamente casetas de policía días después de haber sido rehabilitadas

Guanajuato.- La Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) realizó 87 observaciones por un monto de 184 millones 100 mil 505 pesos y emitió cinco recomendaciones a la administración pública de Salamanca en el trienio 2015- 2018 que fue encabezada por el panista Antonio Arredondo Muñoz.

Así consta en el informe de resultados (obtenido por correo) de la auditoría integral practicada a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2015, así como a los ejercicios fiscales de los años 2016 y 2017 y del periodo comprendido de enero a octubre del año 2018, la cual incluyó la revisión de la cuenta pública y de obra pública del último año de la administración, misma que fue ordenada el 15 de febrero del 2019 por el Congreso del Estado.

Esto luego de que en esas fechas, la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz denunció que la administración de Antonio Arredondo había “heredado” una deuda de 206 millones de pesos.

Dentro del proceso se señala que se auditaron al 100% los ingresos de los años 2017 y 2018, no así el Presupuesto de Egresos en virtud de que del año 2015 se auditó el 65% de los egresos, de los años 2016 y 2017 se revisó el 50 y 53%, respectivamente y del 2018 se alcanzó el 81%.

No solventan observaciones

De acuerdo con el informe de la ASEG, ninguna de las 87 observaciones fueron solventadas, esto en la revisión de los conceptos de bienes muebles, activos intangibles, cuentas por pagar a corto plazo, servicios personales, servicios generales, ayudas sociales, materiales y suministros, derecho a recibir bienes o servicios; subsidios y subvenciones, y de bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso.

Del recurso observado, se indica que el total de las observaciones suma 184 millones 651 mil 811 pesos, de los cuales se reintegraron durante el proceso de auditoría 427 mil 151 pesos y se aclaró un monto de 124 mil 154 mil pesos, para quedar como saldo los 184 millones 100 mil 505 pesos.

No obstante, en las observaciones destacan dos montos muy superiores al resto derivado del pago a diversos proveedores, así como por concepto de bienes y servicios; el más alto es por 82 millones 266 mil 711 pesos con un total de 451 erogaciones hecha a al menos 25 proveedores, de las cuales solo se intentó solventar 362 en diversos rubros con copias de documentos, sin embargo la ASEG determinó que al no entregarse los documentos originales, dicha observación se tenía como no solventada. Además se indicó que de la totalidad de proveedores, 10 no fueron localizados en los domicilios fiscales que proporcionaron.

La segunda erogación más alta de la que da cuenta el informe de resultados y que generó una observación, asciende a 55 millones 898 mil 167 pesos, por el pago de bienes y servicios con los que se generaron 207 erogaciones. Derivado de las revisiones hechas, se observó la falta de evidencia documental que comprobara y justificara el gasto, “toda vez que solo se cuenta con los registros contables, según auxiliares proporcionados por el ente fiscalizador”.

Aunado a que en el acta de entrega- recepción de la administración pública, no se encontró información que soportara la comprobación y justificación, por lo que se señala que dicha entrega recepción no se dio de forma correcta en esa área.

Solo en este punto, se solicitó información a un total de 25 proveedores, entre los que destacan una televisora del estado de Puebla como a una empresa de protección y vigilancia; y tampoco se localizó a 10 proveedores en los domicilios fiscales que registraron.

También se señala que durante la auditoría, la Tesorería de la administración actual, comprobó la salida del recurso de las arcas municipales, al proporcionar diversos estados de cuenta.

Detectan transas en obra pública

Por mencionar algunos puntos, se detectó que en diversas obras el precio unitario de algunos insumos ‘fue inflado’; una de estas fue la obra de Rehabilitación de red de agua potable Loma de Flores (San José Temascatío) a cargo de la empresa Grupo Constructor Dycoplus S.A de C.V. realizada en el 2015, en la que se hicieron observaciones por un monto de 942 mil 384 pesos.

Otro de los hallazgos por 1 millón 907 mil 265 pesos correspondiente a grietas, fisuras y desprendimiento de la carpeta asfáltica se dio en la obra “Ampliación y Rediseño para el Blvd. Prolongación Valle de Santiago” ejecutada en el año 2016 por la constructora Process Plants Constructors, S.A. de C.V. En ésta se evidenció la deficiencia en la calidad de la obra.

Otra obra con observaciones fue la pavimentación de la calle Hidalgo entre la calle del kínder y camino pavimentado, ejecutada por la empresa Compañía Solo S, de R.L. de C.V por un monto de 84 mil 919 pesos, pero no se acreditó su ejecución.

Se observaron otras obras con irregularidades con montos de hasta los 6 millones 550 mil pesos, como en el caso de la “Rehabilitación de la calle Benito Juárez y Francisco Villa, y la segunda etapa del camino a la localidad Loma de Flores ejecutada a finales del 2017, por Raúl Francisco Moedano Lara y en la cual se observó que hubo seis actividades que no fueron ejecutadas en su totalidad, como la construcción de una coladera pluvial, proyecto de alumbrado público y luminarias, carpeta asfáltica con mezcla en caliente y banquetas y guarnición de concreto hidráulico.

En casi todos los asuntos, al ser requerida información al propio exalcalde Antonio Arredondo, este respondió que estas actuaciones estaban fueron de sus atribuciones o que la información no era posible entregarla legalmente en virtud de que se encuentra en los archivos del municipio.

