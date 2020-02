Vandalizan mural de la artista Sarah Andersen en la Ciudad de México

Redacción

México.- El miércoles pasado la creadora del famoso comic Sarah’s Scribbles, que puede traducirse como garabatos de Sara, en la colonia Roma de la Ciudad de México realizó un mural de sus dibujos.

Pues bien a menos de una semana los usuarios de internet han mostrado cómo esta obra ya fue completamente grafiteada.

Esto afectó mucho a los seguidores de Sarah Andersen, la misma que comentó en Facebook: “Esta fue una experiencia muy divertida y única. El mural está diseñado con muchas poses con la esperanza de que la gente trate de posar junto al personaje. Me encantaría ver tus fotos junto al mural”.

Por fortuna ella misma dio a conocer que el mural tiene un revestimiento contra graffiti, por lo que es muy posible que pueda ser limpiado. Ya un grupo de ciudadanos asistieron para llevar labores de limpieza, cosa que la artista agradeció.

@SarahCAndersen In name of the people of Mexico, we are sorry about the things that some of our people do. pic.twitter.com/vl2J44FdZE

— Jorge Alberto (@seprh) February 4, 2020