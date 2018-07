Vandalismo en monumentos atenta contra la identidad de los celayenses: cronista

Fernando Amate señaló que es un acto que afecta a todos los celayenses, ya que se daña la historia y los referentes históricos del municipio

Roberto Lira

Celaya.- Luego de que se descubriera grafitis en el monumento histórico el cronista municipal, Fernando Amate, señaló que este tipo de acciones atenta contra la identidad de los celayenses y es producto del deterioro del tejido social.

El monumento a Francisco Eduardo Tresguerras ubicado frente a su más grande obra, el templo de El Carmen fue dañado desde hace unos días en la parte posterior donde la balaustrada fue derribada por personas desconocidas.

Ante este daño al patrimonio, el cronista municipal señaló que es un acto que afecta a todos los celayenses, ya que se daña la historia y los referentes históricos del municipio.

“Sin exagerar creo que es un acto vandálico que nos debe mover a todos los celayenses que amamos nuestro patrimonio; me parece que no hay justificación alguna y me llama la atención que suceda en el centro de la ciudad y esto es un llamado a reforzar las medidas de seguridad y a qué tomemos conciencia de que no podemos destruir nuestro patrimonio tangible e intangible”, dijo.

Asimismo señaló que más allá del costo económico o cultural del monumento, es un punto referencial de la ciudad y un recordatorio de quién fue este celayense ilustre.

“Y si nos quedamos sin referencia, nos quedamos sin historia y si nos quedamos sin historia nos quedamos sin memoria y somos un pueblo que no tiene porvenir”, comentó.

Asimismo recordó que no es la primera vez que se daña un inmueble histórico, hace unos años se grafiteó el templo del Carmen en dos ocasiones, además de en algunas manifestaciones también se ha pintado las columnas de los portales del jardín principal.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Enrique Miranda Carrera comentó que no se tiene conocimiento de que pasó, pero se encontró dañado, al parecer, desde finales de la semana pasada y ya se está analizando la manera en que se restaurará.

Comentó que ya se tiene contemplado contratar a la arquitecta Paulina Hernández Loustalot Laclette, sin embargo desconocen cuanto va a costar esta reparación.

