VAN X MÉXICO. Ni modo que los de Coparmex nos van a negar ahora la simpatía que tienen por una alianza multipartidista en contra de la 4T en 2024.

UNIDOS. Dirá Héctor Rodríguez que Coparmex León no ha hecho ningún pronunciamiento a favor de gobiernos locales pero hay fotos, reuniones, discursos, que certifican la cercanía y la alianza del sector empresarial con el gobierno estatal.



MEMORABLE. Antes de integrarse a la planilla de Alejandra Gutiérrez, siendo todavía líder del Consejo Coordinador Empresarial de León, Arturo Sánchez Castellanos recetó un discurso con toda la carga anti-4T ahí en el Teatro del Bicentenario.



LA CAMISETA PUESTA. Semanas más tarde revelaría su rechazo a una candidatura a diputado federal que le ofreció el PAN y meses más tarde no dudó en considerarse “dieguista” o seguidor del gobernador Diego Sinhue. Como si no lo supiéramos desde antes. El propio Héctor Rodríguez ha aparecido en eventos del gobierno estatal, muy afable y cercano al gobernador.



DICHOS Y HECHOS. ¿Es condenable lo que hicieron los líderes empresariales que fueron a la marcha con López Obrador? ¿Es censurable que los líderes empresariales en Guanajuato sean tan cercanos al PAN-Gobierno que hasta pidan aumento de impuestos? En lo particular, creo que en ambos casos debería haber una distancia y un respeto a sus espacios.



EL PERSONAJE. Pero en los hechos eso no se da. Y menos con un presidente que polariza tanto como López Obrador.



A PUÑALADAS IGUALES… Y no se da ni en Guanajuato ni a nivel federal. Que allá se da de manera más burda. Quién sabe. Pero Coparmex y sus líderes tendrían que pensarlo 2 veces cuando cuestionan lo que ellos mismos practican. No tienen autoridad moral.



Ayer hubo sesión del pleno del Congreso local que marca el arranque de 3 semanas intensas para el legislativo en donde abundarán los temas presupuestales aunque ya quedaron sembradas algunas iniciativas que en su momento será interesante ver cómo se discuten.

El partido Verde presentó ayer una iniciativa que pide tipificar a quienes promuevan terapias de conversión sexual. Eso será hasta 2023.

A UN AÑO DE PLANET YOUTH

“Desde Guanajuato vamos a iniciar la independencia de las adicciones”, decía hace un año, eufórico el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en el arranque de Planet Youth, en un foro que marcó el arranque del proyecto que es una profesión de fe de la autoridad local en el modelo islandés de combate a las adicciones.

Rodríguez Vallejo ha puesto grandes expectativas en este modelo y de su aplicación en el estado, uno de los más agobiados por la adicción a las drogas. Nos lo decían hace un año, a diario los reportes de homicidios dolosos y los análisis de la autoridad que colocan al narcomenudeo y la batalla de bandas criminales por ese mercado como uno de los problemas más graves.



“Tuvieron miles de historias donde los padres de familia les narraron dramáticamente situaciones lamentables con la violencia, las adicciones, los suicidios, y en cada uno de los casos siempre vemos ese factor común, el abuso de sustancias. Les pido que la firma de este convenio venga con toda la convicción de que tiene que trascender su administración”.



Uno de los que habló en el evento fue el alcalde morenista de Salamanca, César Prieto Gallardo, quien apuntó que también es importante que las empresas se sumen a esta estrategia mejorando las condiciones laborales de sus trabajadores, pues muchos de ellos son padres de familia que buscan tener más tiempo para convivir con sus hijos.

A un año del lanzamiento de ese proyecto, no sabemos cuál es el balance de las autoridades que puedan dar públicamente de ese programa pero lo que han dicho algunos funcionarios que conocen del asunto no es muy halagüeño.



Por ejemplo, en una reunión reciente con diputados locales, el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca habló justo del crecimiento que ha tenido el consumo del fentanilo en el estado que ya se ubica como una de las drogas que ya se comercializan en pequeña escala (narcomenudeo).



El secretario presentó un informe detallado del tema, entre otros datos, en qué zona de la ciudad se mueve y las pandillas que lo traen.



Pero volvamos al origen. Sí es importante que el gobierno implemente programas para inhibir el consumo de drogas pero el de las adicciones es uno de esos temas en los que la sociedad y en particular, los padres de familia tienen una mayor carga de responsabilidad.

No se puede culpar solo al gobierno del incremento de las adicciones y menos cuando la permisividad y/o el descuido, comienzan en el seno familiar.



HÉCTOR RODRÍGUEZ: OTRA DE RASGAMIENTO DE VESTIDURAS EMPRESARIALES



SU DICHO. “En Coparmex León somos altamente políticos pero totalmente apartidistas. Respetamos a quienes acudieron a la marcha (del pasado domingo 27 de noviembre) que encabezó el titular del ejecutivo federal. Sin embargo, consideramos que ningún representante de organismos empresariales debería asistir a actos partidistas”.

PUREZA. Así lo tuiteó el dirigente de Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez al citar a su vez, un tuit de Coparmex nacional que en un comunicado amplio, aseguró que en ese sindicato patronal no participa en eventos de partidos políticos.

REFERENCIA. Y todo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la presencia en la marcha de los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, Francisco Cervantes y del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle.



INCONSISTENCIA. Y bueno, solo queda decir que no aguantan nada los señores de Coparmex que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No fue esa la primera vez que 2 líderes empresariales asisten a un acto que significa la adhesión o por lo menos, la simpatía con el gobierno en turno. Así que no vale el desgarramiento de vestiduras a nivel nacional.

LA INDEXACIÓN Y MORENA: NO ES LO MISMO SER BORRACHO QUE CANTINERO

Así, el título de este apartado. No puede haber forma más clara de definir esa situación que vive Morena como partido que confronta la visión de sus diputados locales en Guanajuato para ir en contra de la indexación en las tarifas de agua potable en los municipios y el pragmatismo de sus alcaldes que promueven y defienden esa práctica una vez que están en el poder.

Ayer, el diputado morenista David Martínez Mendizábal reclamó al panista Víctor Zanella, presidente de la comisión de Hacienda cuando este de plano cuestionó la falta de congruencia de su partido que no se ponía de acuerdo (legislativo y alcaldes) para establecer una postura unificada frente al incremento en las tarifas de servicios.

Morena ha mantenido desde hace varios años una postura de rechazo a esta variante de la indexación que consiste en un incremento paulatino, gradual, mensual en el servicio de agua potable en lugar de un aumento “parejo” y único de enero a diciembre que tiene como tope el 5%.

Y es que, en efecto, la indexación implica al cierre del año, un incremento superior a esos 5 puntos porcentuales de lo que se inicia pagando y lo que se eroga al cierre del período.

Pero nadie cuestionó a los diputados locales morenistas cuando se oponían y no eran gobierno en ningún lado o lo eran y sus gobernantes, no le entraban a la indexación.

Pero la cosa cambia cuando, ahora, sus alcaldes sí le entran a esa variante en sus sistemas de agua potable mientras la bancada sigue rasgando sus vestiduras con su rechazo a los “incrementos disfrazados por encima del tope”.

César Prieto de Salamanca y Carlos García de Silao, así los traen.

A decir del panista Víctor Zanella, Prieto no solo argumentó a favor de la indexación sino que se congratuló de ello. Y los diputados de Morena sin problema se reservaron ese artículo de la ley de ingresos y votaron en contra.

Nadie va a tachar a los diputados de incongruentes. Tratan con el mismo rasero a los alcaldes azules y a los de casa. Pero el partido queda mal ysi hay que apurarnos, quienes quedan más mal son los legisladores por sostener posturas populistas que ya no encuentran asidero en su propio partido.

Porque Ernesto Prieto (hermano del alcalde de Salamanca), Alma Alcaraz o David Martínez o su coordinador Ernesto Millán, se pueden rasgar la vestiduras como ya lo han hecho en otros momentos con la solicitud de deuda y ahora con las tarifas de agua, decir que ellos son congruentes y que están del lado del pueblo y bla, bla, bla pero no pueden evitar el ridículo que hacen como organización política.

Quienes ahora gobiernan saben que se necesitan recursos para subsistir y para hacer obras y que no hay de otra más que fortalecer los ingresos propios y más cuando el gobierno federal ha castigado a algunos estados y municipios, entre ellos los de Guanajuato.

Y es muy fácil desde la curul (y sus salarios y prerrogativas) pontificar sobre la austeridad. Pedir a los alcaldes que se ajusten los salarios cuando ellos y ellas ganan más que cualquier primer edil; o que no se endeuden (aunque los presidentes municipales no reciban partidas federales y no tengan opción) o que no apliquen la indexación.

Total, es muy fácil armar show y rechazar cualquier cosa desde ese olimpo legislativo. Así de claro: no es lo mismo ser borracho que cantinero.

