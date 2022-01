Nayeli García

Irapuato.- En la Diócesis de Irapuato al menos tres sacerdotes han muerto por covid-19 en lo que va de la pandemia, y actualmente entre tres y cuatro se encuentran contagiados con síntomas leves, compartió el obispo Enrique Díaz Díaz.

El obispo puntualizó que la Iglesia no da permisos para fiestas patronales y es competencia de las autoridades permitir fiestas a inmediaciones de los templos.

El obispo comentó que dentro de los templos se ha procurado tener los mayores cuidados que se pueden tener ante la pandemia, pero las fiestas patronales no las autoriza ni el sacerdote ni el obispo, sino Fiscalización, que permite la instalación de juegos, comercios y que se hagan bailes.

“Nosotros podemos intervenir dentro de la Iglesia y pedimos tener mucho cuidado, no olvidemos que necesitamos más la oración, más el cuidado y el acercamiento con los demás. No digo que no se pueda contagiar alguien en las Iglesias, pero no es lo normal, estamos con sana distancia, estamos con los cuidados que tenemos y la vida espiritual es importante que nos acerquemos y la vivamos”, dijo.

Enrique Díaz compartió que en la última etapa de la pandemia no ha fallecido ningún sacerdote pero el año pasado en lo que fue la tercera ola, fallecieron tres que ya estaban grandes de edad, y actualmente están contagiados tres o cuatro, pero con síntomas leves.

Hasta el momento no hay sacerdotes graves por la enfermedad.

