Van ‘Toros’ por la victoria en Mérida

Redacción

Celaya.- Los ‘Toros’ del Celaya enfrentarán su segundo partido consecutivo fuera de casa, ayer partieron rumbo a Mérida, donde mañana enfrentarán a los Venados; el equipo viajó con la consigna de no dejar más puntos en el camino.

Para Cristián Campestrini las enseñanzas del partido anterior, en Zacatepec, quedaron muy claras, “por fortuna el futbol te da revancha y tenemos la nuestra ante Mérida. Sabemos que cometimos errores que no debemos volver a cometer y aunque será un partido duro vamos con la moral en alto para obtener el triunfo”.

El experimentado guardameta reconoce que la caída caló hondo en el plantel, porque fue un desempeño y resultado que no se esperaba, “después de eso no tenemos margen de error. Ya no contamos con esa opción de volver a equivocarnos porque no queremos pasar por lo mismo”. “Estamos atentos a lo nuestro, al trabajo que hemos hecho durante la semana. A nosotros nos toca ocuparnos en lo que hagamos dentro de la cancha, en sacar nuestro mejor futbol para encontrar el resultado positivo. Nosotros debemos hacer lo que nos toca, que es salir a jugar de la mejor manera y eso nos acercará al triunfo”, finalizó.

Los celayenses se concentrarán en Yucatán de cara al duelo de este sábado, en la cancha del estadio Carlos Iturralde Rivero a las 21:00 horas.