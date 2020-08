Van por proyecto de nuevo clúster minero

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Las iniciativas para reformar los reglamentos y que permitan arrestar y multar a quienes no usen cubrebocas en la capital, están “congeladas” sin que hayan llegado al pleno del Ayuntamiento.

Estás modificaciones fueron propuestas por la regidora panista del Ayuntamiento capitalino, Cecilia Pöhls Covarrubias y establecen reformas a nueve reglamentos municipales para sancionar a quienes se nieguen a seguir las recomendaciones de salubridad para evitar la propagación del Covid.

Ante el cambio en el color de semáforo de reactivación de rojo a naranja, se abren más actividades en el municipio y las reformas no han llegado al pleno del Ayuntamiento.

Cecilia Pöhls lamentó que estas modificaciones, que tienen como finalidad proteger la salud de los capitalinos, esten atoradas en las comisiones, en las cuales ni siquiera se han radicado.

“Desafortunadamente no he tenido respuesta del síndico José Luis Vega, si he estado preguntando que va a pasar con la iniciativa”.

Señaló que de manera extraoficial supo que hay intención de José Luis Vega de rechazar las propuestas de Pöhls Covarrubias, lo que consideró, que es una falta de cortesía política.

“Con mucho pesar comentó que solo quedará como iniciativa, ya que como síndico considera que no es necesario hacer las modificaciones a los 9 reglamentos que propuse”.

Afirmó que, en este sentido, “queda la satisfacción del deber cumplido, como regidora, pero me hubiera gustado que los hubiéramos modificado, siento que es responsabilidad tanto del gobierno como de la ciudadanía cuidarse, me da pesar que solo quede sobre la mesa”.

Explicó que, estará buscando otras propuestas, para reforzar el trabajo para evitar la propagación de Covid.

“Me hubiera gustado que el ayuntamiento hubiera sido más participativo, sin embargo yo seguiré trabajando por el cuidado de la salud, haciendo propuestas ya estoy trabajando en otras dos”.