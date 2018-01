Van Moren, PT y Encuentro Social por coalición parcial

Presentan ante el IEEG convenio de coalición para ayuntamientos y para diputaciones de mayoría relativa en 44 municipios y en 20 distritos locales

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La coalición ‘Juntos Haremos Historia’ integrada por Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) el convenio de coalición parcial para ayuntamientos y para diputaciones de mayoría relativa.

Tras entregar el documento al presidente del IEEG, Mauricio Guzmán Yáñez, el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, señaló que se contenderá en alianza sólo en 44 municipios y en 20 de los 22 distritos locales y esto obedece a una estrategia político- electoral.

“Las dirigencias nacionales y estatales consideramos que tenía que ser parcial pero al final de cuentas vamos juntos por un cambio verdadero en Guanajuato”, dijo.

Aceptó que hasta el momento no se tienen definidos en cuáles municipios y distritos locales no irán en coalición, pues señaló que “estamos platicando eso, la definición total todavía no está y en su caso así sería (notificar al IEEG) si no lo presentamos en los términos como se encuentra ya y el Instituto nos tendría que solicitar un requerimiento y nosotros solventarlo”.

Afirmó que se hizo un esfuerzo “mayúsculo” para que los tres partidos políticos se pusieran de acuerdo, por lo que dijo que confía en que de esta misma forma se lleve a cabo el “reparto” de candidaturas tanto en materia de género como en procedencia partidista.

Prieto Gallardo mencionó que ya cuenta con algunos perfiles sin embargo aseguró que están abiertos incluso a ciudadanos que no estén afiliados a ninguno de estos partidos, “en el caso de Morena, nosotros tenemos la posibilidad de que sean mínimo en un 50% externos y ciudadanos”.

Mario Mejía Ladrón de Guevara, presidente estatal del Partido Encuentro Social, señaló que los tres partidos buscan que los mejores perfiles de hombres y mujeres sean designados para contender en el 2018, “no estamos trabajando en base a cuotas o convenios o a asuntos personales de ninguno de los partidos sino que estamos tratando que el mejor hombre o la mejor mujer en su caso, sean los que compitan para el cargo de elección popular”.

