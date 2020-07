Van en aumento los robos de vehículos a mano armada en Salamanca

Redacción

Salamanca.- Los robos de vehículos a mano armada han ido en aumento durante las últimas semanas en el municipio, tan solo en las últimas 72 horas se reportaron al menos 5 casos, en la mayoría familias fueron bajadas de las unidades y despojadas de sus pertenencias.

Durante la rueda de prensa del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles en este estado, el General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional informó que algunos delitos en el estado iban a la baja, entre ellos el robo de vehículo de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo para los salmantinos este delito ha ido en incremento y se ha reflejado mediante las solicitudes de apoyo de los afectados en las redes sociales para localizar los vehículos, tan solo en los últimos dos días fueron robados vehículos en distintas zonas del ciudad, una camioneta Kia Sportage 2019 en la colonia Bellavista, una motocicleta de un trabajador de una empresa armadora de vehículos cuando salía de laborar, un vehículo Bora en la colonia Guanajuato, una camioneta lobo en la calle Leona Vicario, entre otros, la mayoría durante el transcurso del día y con familias a bordo que fueron bajadas por los delincuentes.

Lucas H, es un salmantino afectado y a quien le quitaron su vehículo hace unos días, lo más lamentable dice, es que la camioneta de su propiedad era la que utilizaba para vender frutas y verduras en comunidades, por lo que también perdió su fuente de ingresos.

“Se siente miedo, frustración, coraje y tristeza, porque no saben cuánto costó hacerse uno de su carrito para poder salir a trabajar desde las madrugadas, gracias a dios no nos hicieron nada, pero ahora fuimos nosotros y quien va a cuidar a los que siguen y que no salgan lastimados”, mencionó.

