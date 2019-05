Van ‘con todo’ Tigres y Esmeraldas a la gran final

Con gran expectativa, los jugadores se muestran emocionados ante su próximo encuentro en donde esperan dar lo mejor de sí para conseguir la victoria en la gran final del Clausura 2019

Óscar Jiménez

León.- A tan solo un día que llegue el encuentro tan esperado del Club León con los Tigres, los jugadores mostraron sus impresiones y expectativas para la gran final que mantiene a la afición muy emocionada.

Un ‘ángel’ que quiere despertar

Aunque en la fase de liguilla, Ángel Mena no ha podido ser el mismo goleador que se consolidó como campeón individual en el Clausura 2019, para la gran final del futbol mexicano el ofensivo del Club León aseguró que los últimos partidos se juegan diferentes, principalmente por el rival que se tiene por enfrente.

“Uno cuando sale de su país siempre tiene expectativas de marcar diferencias fuera para ser reconocido, entonces uno de mi sueño era ese y ahora lo he podido conseguir, queda cerrarlo con broche de oro y ojalá se nos dé la oportunidad de levantar la copa”.

“El futbol tiene estas cosas, buenos momentos, otros no tantos y a mí me ha tocado vivir las dos cosas, ahora como grupo nos ha tocado vivir grandes momentos y la verdad estamos muy emocionados, la ilusión es cerrar todo esto con un título”, señaló Ángel Mena.

El propio jugador de la Fiera hizo hincapié en las fortalezas de Tigres, con quienes chocarán inicialmente esta noche a partir de las 20:45 horas; “Somos los equipos más regulares, nosotros quedamos primeros por todo el gran futbol que se ha desplegado y Tigres es algo que lleva haciendo durante mucho tiempo, pero ahora nosotros nos hemos encontrado con ese buen futbol, la dirigencia armó un gran equipo y hay que pelear por el título”, señaló Mena.

“Nosotros también tenemos dos bajas importantes, Carlos (Salcedo) y Dueñas, pero hay gente importante para poderlos sustituir”.

“Me siento muy contento, este equipo me recibió muy bien y yo feliz de poder seguir entregándole muchas alegrías a esta gente, ahora con el compromiso de una final más y ante un rival de mucho peligro como lo es León, no por algo fue el líder del torneo”, comentó Eduardo Vargas, delantero de Tigres.

Montes se echa ‘en hombros’ a la Fiera

Luis Montes, como jugador de los Esmeraldas del León, ha transitado muchos episodios y de todo tipo; desde los más amargos en la Liga de Ascenso, hasta los más glamurosos como el afamado bicampeonato de época con Matosas. Hoy en día, y con gafete al brazo, tiene oportunidad de alzar otro título.

“En la cancha somos once contra once, ahí no se refleja cuando vale cada jugador, todos tenemos las ganas y ánimos de pelear el campeonato, Tigres es una gran institución, tiene grandes jugadores y un técnico muy experimentado, pero nosotros también tenemos gente de mucha experiencia y que gane el mejor”, dijo Luis Montes, previo al primer partido de la serie final.

Ante los consejos y charlas largas que ha recibido de Ignacio Ambriz, el propio Montes enfatizó en que ha existido una química particular con el ‘domador’; “Ahora que llegó Nacho para empezar cambia la forma de jugar, la forma de tener la posesión de la pelota y eso me hace sentir más cómodo dentro de la cancha, por otro lado está la preparación física que en lo personal me ha ayudado bastante”.

“Siempre es positivo cerrar la final en casa, sobretodo porque estas ante tu gente, en una cancha que conoces y ahora que no hay ventaja de gol de visitante es bueno para nosotros”, concluyó Montes sobre el duelo de vuelta el próximo domingo en el Estadio León.

“A cualquiera que le toque estar sabemos que lo hará de gran manera, para eso todos nos hemos estado preparando, por ahí no juegas mucho en todo el torneo y de repente se aparece la gran oportunidad de estar en la final”, comentó Luis Montes

No se busca vencer a Tigres por hegemonía: Rodolfo Cota

El hoy arquero de los Esmeraldas del León ya tuvo la oportunidad de vencer a Tigres en una final del futbol mexicano. Sin embargo, el pensar volverlo a hacer, no es un pensamiento que le atormenta.

Según dio a conocer el guardameta el día de ayer, el registro de la final del Clausura 2017 queda solamente como parte de la historia, pues con León no ha tenido posibilidad de enfrentar a los felinos del Norte en esta ronda final, por lo que toda nueva posibilidad apremia.

“Lo que se logró en el torneo regular ya quedó atrás, ahora nos metemos a una final, en una cancha muy linda y complicada, contra un gran equipo que recurrentemente está en las finales y hay que ir por ese título, por nuestra afición y por nosotros que hemos luchado mucho este semestre”.

“Eso ya es historia (título del 2017), es pasado, yo vengo con las mismas ganas, como lo fue en ese torneo del campeonato con Chivas, pero ahora estoy en otro equipo y emocionado al igual que mis compañeros, enfrentando a un equipo que siempre está en los primeros puestos y eso motiva mucho más”, comentó Rodolfo Cota.

Por último, el cancerbero de los Esmeraldas hizo hincapié en que a pesar de ser primeros, no son los favoritos para esta última serie del torneo mexicano; “la verdad que no nos sentimos favoritos, ahorita en una final ya no importa lo que hiciste en el torneo, no importa si fuimos líderes, así que vamos con las mismas ganas que hemos puesto en partidos anteriores”, culminó Cota.