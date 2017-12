Van cinco que quieren abanderar al PRI en León

La convocatoria para quienes aspiren a la alcaldía y las diputaciones saldrá hasta a mediados de enero

Daniel Vilches

León.- El presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI, Denny Méndez, presumió que a la fecha hay al menos cinco personas, entre militantes, empresarios y personajes de la sociedad civil, que se han acercado a exponer su interés de contender por la Presidencia municipal de León para 2018.

La convocatoria para quienes aspiren a la alcaldía y las diputaciones saldrá hasta a mediados de enero, por lo que aún hay tiempo de elegir a los mejores perfiles para encabezar esos cargos, dijo.

Publicidad

Comentó que lo ideal es que quienes encabecen la candidatura a algún cargo de elección popular sean militantes, aunque reconoció que es viable que sea un ciudadano quien esté al frente del proyecto electoral.

“Sí, ya se han acercado alrededor de cinco o seis personas, pero no puedo decir el nombre (…). Inclusive estamos revisando con el Comité Directivo Estatal la viabilidad de que sea un ciudadano quien abandere esto, no lo podemos descartar… aquí tiene que ser un candidato totalmente priista o un candidato ciudadano” .

Indicó que el CDM no se ha acercado con otro partido político para negociar alguna coalición y enfrentar las elecciones por este cargo en 2018, pues aún no se concretan alianzas en lo estatal. “El día que mi Comité Directivo Estatal me indique que me siente a platicar con los otros partidos, yo me siento con mucho gusto”, dijo.

Finalmente, negó que el Comité Directivo Estatal este secuestrado por el senador y aspirante a la gubernatura Gerardo Sánchez, por lo que confía en que al final el candidato surgirá por unidad.

RC