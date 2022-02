Gracias a los amparos promovidos por el PAN estatal, hay 610 niños vacunados en Guanajuato, y aún esperan aumentar la cifra

Fernando Velázquez

León.- Hasta ahora, 610 niños han sido vacunados contra la covid-19 luego de que fueran promovidos amparos a través de la casa de gestión de la diputada federal del PAN, Itzel Balderas Hernández, y este miércoles se realizará una jornada de vacunación en el Hospital Materno Infantil de Irapuato para inmunizar a más menores.

Así lo dio a conocer el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, quien detalló que han sido interpuestos 567 amparos que han beneficiado a 610 niñas y niños de entre 12 y 14 años. De dicha cantidad, 401 ya cuentan con su esquema completo y el resto solo tienen la primera dosis.

Además, anunció que a partir de ahora, las 36 casas de gestión de los diputados federales y locales del PAN en Guanajuato recibirán de forma gratuita solicitudes de amparo de papás que estén interesados en que sus hijos menores de edad sean vacunados.

Los requisitos son llevar el acta de nacimiento del menor, su CURP, constancia de estudios, copia del INE del padre o tutor, y comprobante de domicilio.

Foto: Especial

Por su parte, el diputado federal panista, Román Cifuentes Negrete, recriminó que instituciones como la Secretaría de Salud federal y la Cofepris estén rigiéndose más por criterios políticos, que con estándares científicos.

“Vemos a toda una institución como la Secretaría de Salud federal y la Cofepris que no les queda de otra más que decir no hay que pronunciarnos porque si nos pronunciamos como Cofepris que dice la OMS de vacunar a los menores, vamos a hacer quedar mal a nuestro subsecretario, y entonces va para atrás un criterio fundamental importante que permitiría haber salvado la vida de muchos niños que murieron en esta cuarta ola por no tener vacunas”, dijo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, son ya mil 893 menores los que han tramitado un amparo para vacunarse, lo que quiere decir que los 610 niños vacunados gracias al PAN representan el 32 por ciento de todos los inoculados en el estado.

Al contrario, hasta noviembre del año pasado, sumaban 48 niñas y niños muertos a causa de la covid-19 en la entidad.

Foto: Archivo

*JRP