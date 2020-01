Van 106 fallecidos por coronavirus en China

Redacción

Inglaterra.– Una joven de 20 años de edad fue atacada brutalmente por dos sujetos encapuchados cuando se dirigía a encontrarse con un amigo la noche del sábado.

Charlie Graham fue golpeada en la cabeza desde atrás y la arrojaron al suelo en la ciudad de Sunderland, Inglaterra.

“Me golpearon por la espalda con su puño en la parte posterior de mi cabeza, lo que hizo que cayera al suelo y me lastimara las piernas y la cara”, (…) Traté de volver a levantarme, pero me empujaron nuevamente y se fueron corriendo. Me dejaron sangrando y asustada “, relató.

De acuerdo con los informes de la policía, esta fue la quinta vez que ha sido atacada por su orientación sexual. Por desgracia ha recibido insultos como “machorra o marimacha” así como puñetazos en ojos y cara, mismos que han requerido suturas y en los que nunca se ha castigado a los culpables.

“Me han quitado la confianza, ya no salgo a ningún lado sola (…) Sólo me siento cómoda en la casa de mi madre. Tengo ataques de pánico y ansiedad, tengo miedo que sepan en donde vivo y me ataquen en mi propia casa”

“Me veo como un niño y actúo como un niño, no hay feminidad en mí en absoluto. Pero no soy agresiva ni ruidosa y ni busco peleas. Nunca he golpeado a nadie”, afirmó.

Michelle Storey, madre de Charlie confirmó que su hija es una víctima frecuente de lesbofobia.

“Ella y yo nos reímos del abuso verbal que sufre, pero cuando está sola debe ser muy difícil (…) Al final del día, si eres gay, heterosexual o de cualquier color que tengas, ¿qué importa?”, expresó.

La policía está tratando el ataque como un crimen de odio, Northumbria portavoz de la policía afirmó que siguen las investigaciones en curso para identificar a los responsables.

Con información de Seis Franjas

SZ