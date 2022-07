Juan Valdés, quien encabeza ‘Vamos por Guanajuato’, destacó que el gobierno no es exitoso si la ciudadanía no sabe que se trabaja para ellos

Alejandro Sandoval

Guanajuato .- Un grupo de ciudadanos guanajuatenses de diversos sectores de la sociedad y líder de colonias y comunidades conformaron la organización ‘Vamos por Guanajuato’. Esta es encabezada por Juan Antonio Valdés Fonseca, ex tesorero municipal en administraciones tanto pianistas como priistas.

“Somos parte y conformamos una organización ciudadana de guanajuatenses. Ahorita somos 160 personas organizadas que estamos preocupados por la situación que prevalece en Guanajuato capital, en sus comunidades. De esta forma hemos llevado a cabo algunas acciones para invitar a gente que es experta en ciertos tópicos de la administración o de la ciudadanía como lo es el fortalecimiento social, la armonía social o el tejido social”, comentó Juan Antonio Valdés Fonseca.

Luchar por los ciudadanos

En una charla, el ex tesorero destacó que un gobierno no sería exitoso si los ciudadanos no están convencidos de que se está trabajando para ellos.

Esta organización ha llevado a cabo acciones en materia de salud con exámenes de detección de cáncer de mamá en comunidades. También trajo al experto en policía turística internacional Peter Tarlog a dar una charla con empresarios y diversas acciones en materia de agua potable.

“Nosotros desde el momento que estamos generando proyectos de lo que es policía turística, en materia de salud con el tema del cáncer de mamá, en el tema del agua también (…) la idea es que esta organización ya empezó a trabajar para lograr el bienestar de la ciudadanía y quien más lo necesite”, enfatizó.

Un proyecto que comienza a andar

Comentó que si no existe una verdadera vocación de servicio no podrían trabajar adecuadamente.

“Por eso ciertos ciudadanos nos estamos uniendo, nos estamos fortaleciendo en esta organización para que empecemos por algo. Primero subir un escalón, el piso está muy disparejo, pero creo que ya empezando a construir escalones. Llegaremos a lograr lo que se merece la ciudadanía”, añadió.

Cuestionó el por qué no tener una calidad de vida de mejor forma. Valdés Fonseca dijo que se trata de echar a andar la experiencia y los contactos de los integrantes de esta organización en beneficio de los guanajuatenses.

En la organización ciudadana hay un listado de gente con nombre y apellido de diferentes colonias y comunidades. También de diferentes sectores de la sociedad, como el sector inmobiliario, de la construcción pero también líderes que ven por su colonia o comunidad.

Próximamente acudirá una unidad móvil a las comunidades, para el tema de cáncer de mama.

Durante la charla estuvieron los ciudadanos Antonio Rivera, Ismael Fuentes, Rodolfo Páramo, y Luis Mario Velázquez.

El ex tesorero municipal dijo que esta organización tiene aliados como Carlos Urquidi, Óscar Celedón, y Javier Gárfias. Y cada vez más se integran más personas al proyecto.

